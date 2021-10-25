Антирекорд: женщина болела COVID-19 в течение 335 дней

Организм47-летней американки был ослаблен противоопухолевой терапией.

Ее организм был ослаблен противоопухолевой терапией



Женщина, пережившая рак, была инфицирована коронавирусом в течение почти года. Это стало самым продолжительным из когда-либо зарегистрированных случаев COVID-19.

Как сообщает журнал Science, 47-летняя женщина впервые была госпитализирована с COVID-19 весной 2020 года в Мэриленде. Ее инфекция продолжалась 335 дней и отслеживалась с помощью повторных положительных тестов на COVID-19 и сохраняющихся симптомов, которые требовали дополнительного кислорода дома.

Хотя ее анализы оказались положительными, уровни вируса в ее организме почти не определялись в течение нескольких месяцев после первоначального заражения. Затем, в марте 2021 года, уровень вируса у нее снова подскочил. Исследователи сравнили геномы из образцов, собранных во время ее первоначального заражения, с геномами, полученными недавно, и обнаружили, что вирус был тем же самым. Другими словами, этот пациент не был повторно инфицирован, но продолжал переносить тот же вирус в течение почти года.

Коронавирус, вероятно, смог так долго оставаться в организме женщины, потому что у нее была ослабленная иммунная система из-за предыдущего лечения лимфомы – рака в части иммунной системы. Примерно три года назад пациентка успешно прошла курс лечения CAR T-клетками, который ослабил ее иммунную систему, истощив ее организм и клетки, вырабатывающих антитела.

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