В оккупированном Крыму морги не справляются с нагрузкой из-за умерших от COVID-19

Из-за высокой нагрузки крымские власти вынуждены докупать модульные холодильники для моргов, чтобы хранить умерших надлежащем состоянии.

С начала октября в Крыму 23 раза подряд обновлялся суточный антирекорд по заболеваемости COVID-19



Об этом сообщает «Коммерсантъ»

В оккупированном Крыму морги не справляются с количество умерших от COVID-19. Погибших негде хранить, из-за чего трупы начинают разлагаться, а родственники умерших жалуются на ненадлежащие состояние покойников, при передачи трупов для похорон.

Для решения этой проблемы чиновникам пришлось закупать дополнительные модульные холодильники, чтобы хранить умерших «в более или менее надлежащем состоянии».

О таком решении рассказал на брифинге по ситуации с коронавирусом врио министра здравоохранения региона Константин Скорупский.

«Из-за роста смертности увеличивается нагрузка на все отделения: как судебно-медицинской экспертизы, так и патологоанатомические. Сейчас прорабатывается вариант приобретения модульного холодильного оборудования, чтобы разгрузить морги и чтобы хранить тела умерших в более или менее надлежащем состоянии», – отметил Скорупский.

С начала октября в Крыму 23 раза подряд обновлялся суточный антирекорд по заболеваемости COVID-19.

С начала пандемии количество заразившихся коронавирусом составило более 92 тыс. человек, из них 2,9 тыс. пациентов погибло.

Как ранее сообщали Власти, Rozetka и ее владелец Владислав Чечеткин попали в новый скандал, признав Крым частью России.

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