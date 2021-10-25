Украинский министр сравнил себя с Джеймсом Бондом
Министр юстиции Украины Денис Малюська сфотографировался на фоне граффити с персонажем фильмов о Джеймсе Бонде в исполнении Дэниела Крейга.
Соответствующее фото он выложил в Facebook. Министр подписал снимок, отсылая к известной реплике “агента 007”. “Малюська. Денис Малюська”, – написал министр.
Тут же он уточнил, что на фото находится справа.
Пользователи соцсети в комментариях отреагировали на очередной перфоманс Малюськи неоднозначно.
“Какое правительство, такой и Джеймс Бонд”;
“Це варто розцінювати, як факт політичної смерті зеленої системи”;
“Вы себе льстите, товарищ министр))”;
“Увидел бы на улице, подумал бы что бомж”;
“Детский сад!, Штаны на лямках…Вы точно с нашей планеты?..”
Ранее Власти писали, что Малюська позвонил маме из СИЗО и анонсировал новые услуги для зэков. Так министр юстиции продемонстрировал услугу телефонной связи.