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Главная » Украина » Общество
16:23 25 Октября 2021 Просмотров 42   КомментариевКомментарии

Украинский министр сравнил себя с Джеймсом Бондом

Министр юстиции Украины Денис Малюська сфотографировался на фоне граффити с персонажем фильмов о Джеймсе Бонде в исполнении Дэниела Крейга.

Министр юстиции сравнил себя с Бондом

Соответствующее фото он выложил в Facebook. Министр подписал снимок, отсылая к известной реплике “агента 007”. “Малюська. Денис Малюська”, – написал министр.

Тут же он уточнил, что на фото находится справа.

Пользователи соцсети в комментариях отреагировали на очередной перфоманс Малюськи неоднозначно.

“Какое правительство, такой и Джеймс Бонд”;

“Це варто розцінювати, як факт політичної смерті зеленої системи”;

“Вы себе льстите, товарищ министр))”;

“Увидел бы на улице, подумал бы что бомж”;

“Детский сад!, Штаны на лямках…Вы точно с нашей планеты?..”

Малюська сравнил себя с Джеймсом Бондом

Малюська сравнил себя с Джеймсом Бондом

Ранее Власти писали, что Малюська позвонил маме из СИЗО и анонсировал новые услуги для зэков. Так министр юстиции продемонстрировал услугу телефонной связи.

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Тэги: денис малюська
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