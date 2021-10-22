В Минздраве рассказали, сколько детей в Украине умерли от COVID-19

За время пандемии в Украине COVID-19 диагностировали у 152 790 ребенка.

В настоящее время на COVID-19 в Украине болеют более 29 000 детей



Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook.

За все время пандемии коронавирус забрал жизни 42 украинских детей (до 18 лет).

В настоящее время на COVID-19 в Украине болеют более 29 000 детей. Из них на стационарном лечении находится 760 больных коронавирусной болезни и 340 детей с подозрением COVID-19.

Свободных мест в больницах для несовершеннолетних с коронавирусом довольно много – более 22%.

В Минздраве рекомендуют родителей ознакомить своих детей со списком простых правил, которые помогут не заболеть COVID-19:

Научите детей правильно мыть руки

Минздрав просит родителей научить правильно мыть руки, рассказать почему это важно и объяснить, что касаться лица немытыми руками – опасно.

Правильно мыть руки – не менее 20 секунд, тщательно и с мылом, особое внимание следует уделять месту под ногтями, там собирается больше грязи.

Объясните детям, как правильно прикрывать рот и нос во время кашля и чихания

Дети должны понимать почему важно прикрывать рот и нос во время кашля и чихания, а также знать как это делать правильно – прикрываться салфеткой, после этого выбросить ее и вымыть руки.

Расскажите им о том, что защитную маску важно использовать не только в школе, а во всех других общественных местах

Минздрав просит научить детей правильно носить маску во всех общественных местах – она должна плотно прилегать к коже, закрывая нос и рот.

Защитную маску нужно менять каждые два часа или тогда, когда она стала влажной.

Попросите ребенка соблюдать дистанцию ​​в общественных местах

Дети должны понимать важность соблюдения дистанции в общественных местах, а если заболел сам, то должен оставаться дома.

В Минздраве просят родителей быть честными и открытыми с детьми, когда они ставят вопрос о коронавирусной болезни.

В разговорах о COVID-19 стоит пользоваться информацией из официальных источников:

moz.gov.ua

covid19.gov.ua

vaccination.covid19.gov.ua

Как ранее сообщали Власти, в Украине готовятся к вакцинации от COVID-19 детей и подростков – Минздрав уже разработал часть документов.

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