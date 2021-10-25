В Ирпене автомобиль сбил 8-летнего мальчика на самокате

В Ирпене Киевской области водитель автомобиля Citroen сбил 8-летнего мальчика, который катался на самокате.

Легковой автомобиль сбил ребенка



Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киевской области. Инцидент произошел на улице чехова 25 октября около 13:00.

Очевидцы происшествия сразу вызвали полицию. Водитель с места не скрывался.

Ребенка карета скорой помощи госпитализировала в местную больницу.

Сейчас правоохранителями устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Ранее Власти писали, что в Одесской области водитель автомобиля Dodge Charger сбил 10-летнего мальчика, который ехал вдоль дороги, ребенок умер.

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