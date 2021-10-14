В киевском Гидропарке загорелся деревянный корабль. Видео

В киевском Гидропарке вспыхнул пожар – загорелся деревянный корабль, который стоял у берега.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Киева.

«Произошло возгорание здания 20×10. Сейчас над ликвидацией пожара на месте работают наши подразделения», – сообщили ГУ ГСЧС.

По данным спасателей, горит деревянный корабль на Долобецком острове.

В соцсетях сообщают, что на корабле была оборудована баня.





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