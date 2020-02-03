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Главная » Мир » Экономика
17:14 25 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Турецкая лира рекордно обвалилась после решения Эрдогана выслать послов 10 стран

В понедельник турецкая лира упала до рекордно низкого уровня – 9,85 лиры за один доллар США.

Турецкая лира в пункте обмена валюты в Анкаре.

После достижения рекордно низкого уровня по отношению к доллару за ночь лира восстановилась до 9,765 к 9:41 утра, сообщает Reuters.

Опасения по поводу возможных последствий для иностранных инвестиций в сочетании с беспокойством по поводу неожиданно резкого снижения процентной ставки центральным банком на прошлой неделе усилили волатильность рынка и привели к падению суверенных долларовых облигаций Турции.

Ранее Власти писали, что в понедельник, 18 октября, послы Германии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США призвали к «справедливому и быстрому» решению дела Османа Кавалы. В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил МИД страны объявить этих послов персонами нон-грата.

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Тэги: Турция, курс доллара, валюта, лира
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