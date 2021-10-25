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22:29 25 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Киеве женщина выбросилась из окна “ковидной” больницы и погибла

В Киеве из окна городской клинической больницы №9 выпала 60-летняя женщина, она погибла.

Женщина выпала из окна больницы

Об этом сообщило УНН со ссылкой на  старшего инспектора отдела мониторинга Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве Анну Зубреву.

Больница является опорной для лечения пациентов с COVID-19. Этот диагноз был и у погибшей.

Женщина выпала со второго этажа, и умерла на месте.

Предсмертной записки не обнаружили.

Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ с пометкой «самоубийство”.

Ранее Власти писали, что в Николаеве из окна 9-го этажа дома по ул. 6-й Слободской выпала 15-летняя девочка.

Источник:
Тэги: самоубийство, covid-19
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