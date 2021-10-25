Главная » Украина » Происшествия
22:29 25 Октября 2021 0 Комментарии
В Киеве женщина выбросилась из окна “ковидной” больницы и погибла
В Киеве из окна городской клинической больницы №9 выпала 60-летняя женщина, она погибла.
Женщина выпала из окна больницы
Об этом сообщило УНН со ссылкой на старшего инспектора отдела мониторинга Шевченковского управления полиции ГУНП в Киеве Анну Зубреву.
Больница является опорной для лечения пациентов с COVID-19. Этот диагноз был и у погибшей.
Женщина выпала со второго этажа, и умерла на месте.
Предсмертной записки не обнаружили.
Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УКУ с пометкой «самоубийство”.
Ранее Власти писали, что в Николаеве из окна 9-го этажа дома по ул. 6-й Слободской выпала 15-летняя девочка.
Источник:
Тэги: самоубийство, covid-19
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРВ Украине прогнозируют по 30 тысяч новых больных COVID-19 в сутки
25.10.2021 11:01