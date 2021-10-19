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Главная » Мир » Общество
23:48 25 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Египте до конца года откроют новую столицу: жителям предложили придумать название

Египет готовится к открытию к концу этого года новой столицы. Она строилась с 2015 года. Туда придется переехать десяткам тысяч чиновников.

Новую столицу начали возводить пять лет назад в 40 километрах к востоку от Каира.

Новая столица, расположенная к востоку от Каира, рассчитана на проживание 6,5 миллионов человек, сообщает Ahram Online.

Тут должны разместиться все парламент, министерства, правительственные учреждения.

В воскресенье в Египте объявили конкурс на название для новой административной столицы страны.

Граждане могут подавать свои предложения до четверга, 18 ноября. Экспертная комиссия рассмотрит все предложения.

Новую столицу начали возводить пять лет назад в 40 километрах к востоку от Каира. Площадь города – 700 квадратных километров.

Каир, нынешняя столица Египта,- шестой по величине мегаполис в мире. Там живет 22 миллиона человек, пятая часть населения страны, и это число продолжает расти.

Власти писали, что в России предложили перенести столицу из Москвы в Екатеринбург.

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Тэги: Египет, столица, название
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