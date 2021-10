В Дубае запустили самое большое в мире колесо обозрения. Видео

Долгожданный центр развлечений был торжественно открыт 21 октября в 14:00, сообщает Times of India.

На колесе 48 кабинок. В некоторых оборудован бар, можно заказать ужин. Обещают, что тут можно будет даже устроить свадьбу.

Один оборот колеса занимает 38 минут.

Работать аттракцион будет круглосуточно.

The Dubai Eye just opened in the UAE and, at 820 ft, it's officially the world’s tallest observation wheel. To mark the grand opening, Crown Prince of Dubai Hamdan bin Mohammed Al Maktoum was filmed sitting atop one of the wheel’s viewing pods in a promotional video pic.twitter.com/yaKzl68ddP

— NowThis (@nowthisnews) October 22, 2021