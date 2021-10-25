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19:06 25 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Новое восстание против Лукашенко: В Беларуси объявили общенациональную забастовку

Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский объявил в стране общенациональную забастовку и призвал граждан остаться дома 1 ноября и не выходить на работу.

Беларусов призвали не выходить на работу

Соответствующее видеообращение он опубликовал в YouTube. Он напомнил, что в конце августа было объявлено в Беларуси предзабастовочное состояние и выдвинуты требования к властям.

«Выполнять эти требования власти не собираются. Так дальше продолжаться не может. Пора рабочим взять свое будущее в свои руки”, – сказал Дылевский.

Он также обозвал самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашеннко полоумным гражданином, “разваливает наши предприятия и экономику страну”.

“Мы, Белорусское объединение рабочих, объявляем начало общенациональной забастовки с 1 ноября 2021 года. Мы остановим производства по всей стране, пока каждое из десяти требований не будет выполнено … Прекратим кормить режим, прекратим ходить на работу и останемся дома. Так мы отстоим нашу страну и вернем в нее закон и справедливость», – сказал Дылевский.

Ранее Власти писали, что Александр Лукашенко в ходе визита в Тихиничи озвучил, как видит процесс смены власти в Беларуси

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Тэги: беларусь, акции протеста
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