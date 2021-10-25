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Главная » Украина » Общество
06:40 26 Октября 2021 Просмотров 90   КомментариевКомментарии

ЕС оставит на этой неделю Украину в «зеленом» списке для путешествий

ЕС на этой неделе не исключит Украину из списка третьих стран, для чьих граждан рекомендуется отменять ограничения на въезд.

Украину пока оставили в "зеленом" списке

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк.

«Похоже, на этой неделе Украина останется в списке рекомендованных ЕС безопасных третьих стран по COVID19. Но ситуация будет отслеживаться, и новое предложение может появиться позже на этой неделе»- написал он.

На прошлой неделе Европейский союз не пересматривал список третьих стран, для чьих граждан государствам ЕС рекомендовано отменять ограничения на въезд, и Украина осталась в «зеленом» списке.

Украину оставят в "зеленом" списке

Украину оставят в "зеленом" списке

Сейчас в списке государств, для граждан которых Евросоюз рекомендует снять препятствия для пересечения границ, вместе с Украиной числится 16 государств.

Ранее Власти писали, что Европейский союз может исключить Украину из списка стран, куда входят страны с низким уровнем распространения COVID-19, лишь на следующей неделе.

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Тэги: ес
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