США снова открыли границы для иностранцев, но есть исключения

Президент США Джо Байден подписал указ о снятии ограничений на поездки для граждан 33 стран с 8 ноября.

Иностранцы должны при посадке на рейс предоставить справку о вакцинации.



Ограничения на поездки были введены в начале 2020 года для борьбы с распространением COVID-19, сообщает Радио Свобода.

Новые правила въезда предусматривают ряд условий.

Белый дом 25 октября подтвердил, что дети до 18 лет освобождаются от новых требований по вакцинации, как и люди с медицинскими противопоказаниями.

Иностранцы, приезжающие по неиммиграционным визам в США, с 8 ноября должны при посадке на рейс предоставить справку о вакцинации препаратами, одобренными Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США или Всемирной организацией здравоохранения, уточняет DW.

Кроме свидетельства о вакцинации привитым иностранцам необходимо будет предоставить негативный тест на коронавирус, сделанный не позднее чем за 72 часа до вылета. Тем, на кого распространяется освобождение от вакцинации, нужен тест, сделанный не позднее чем за 24 часа.

Граждане США, возвращающиеся на родину, не обязаны предъявлять свидетельства о сделанных прививках.

Администрация США также подробно изложила требования, которые должны выполнять авиакомпании для подтверждения того, что иностранные путешественники прошли вакцинацию перед посадкой на рейсы в США.

Ранее власти писали, что Украина осталась в списке 13 стран, для которых государства-члены ЕС будут постепенно снимать ограничения на въезд.

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