Facebook удалила видео президента Бразилии о связи вакцин против COVID-19 со СПИДом

Facebook удалил со своей платформы видео, на котором президент Бразилии Жаир Болсонару связывает вакцины от COVID-19 с возникновением СПИДа.

Президента Бразилии неоднократно обвиняли в распространении дезинформации о COVID-19.



В четверг вечером Болсонару опубликовал видео, в котором он сказал, что в сообщениях из Великобритания говорится о возможности того, что «у вакцинированных людей развивается синдром приобретенного иммунодефицита», сообщает The Hill.

Однако представители здравоохранения Великобритании отвергли это утверждение, заявив бразильскому новостному агентству G1, что заявления президента были ложными.

Объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ и СПИДу также заявила, что вакцины против коронавируса, разрешенные регулирующими органами здравоохранения, безопасны для людей, инфицированных ВИЧ.

В понедельник Facebook опубликовал заявление, в котором объявил, что комментарии Болсонару не соответствуют политике компании, запрещающей распространять заяления, что вакцины от COVID-19 смертельны или вредны.

Ранее Власти писали, что президента Бразилии обвинили в массовых убийствах из-за 600 тысяч смертей от COVID-19.

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