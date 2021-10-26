США внесли Украину в список стран с «высшим уровнем опасности» из-за COVID-19

Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) включил Украину в перечень стран с «наивысшим уровнем опасности».

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 19120 человек.



В понедельник Украина перешла в этом списке с третьего уровня на четвертый - с самой высокой степенью риска, сообщает CNN.

К странам с высоким уровнем опасности США также относят Австрию, Хорватию, Великобританию, Грецию, Ирландию, Швейцарию. Всего в списке 77 стран.

За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 19120 человек, зафиксировано 734 летальных случая, 9738 пациентов выздоровели.

Ранее Власти писали, что в Украине обновлен рекорд смертности от коронавируса.

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