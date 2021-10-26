В Украине могут ввести полный локдаун: Минздрав назвал условие

Если все регионы Украины перейдут в “красную” карантинную зону, в стране введут всеобщий локдаун.

В Украине могут ввести полный локдаун



Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире программы «Свобода слова». Он отметил, что наихудшего сценария необходимо избежать.

«Локдаун объявляется тогда, когда все области переходят в «красный» уровень эпидопасности», – отметил Ляшко.

Он также уточнил, что перевести в «красную» зону карантина могут Львовскую, Житомирскую и Луганскую области.

По словам министра по индикаторам в “красную” зону перешли пять областей, однако две из них не назвал.

Ранее Власти писали, что 25 октября Министерство здравоохранения обновило карту зон адаптивного карантина в Украине. В «желтой» зоне остаются всего четыре региона.

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