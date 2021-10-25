Перед исчезновением Светличная жаловалась на издевательства и просила о помощи

Заслуженная артистка РСФСР обращалась в гильдию актеров России и утверждала, что над ней издеваются.

Актриса просила, чтобы ее защитили.



Светлана Светличная была в гильдии актеров России 20 октября. Об этом рассказала KP председатель гильдии Валерия Гущина.

«Вот вы здесь сидите, а надо мной опять издеваются, – сказала Светличная. – Дайте мне юриста, я хочу, чтобы меня защитили».

По словам Гущиной, актрису проводили к юристу, потом отправили на такси домой по ее новому адресу, который дала невестка, потому что сама Светличная его не помнила. С таксистом договорились, что он доведет ее до двери.

«Она уехала от нас с рюкзачком. В нем находились деньги и документы», – добавила Гущина.

Ранее Власти писали, что заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная пропала без вести. Родственники обратились с заявлением в полицию.

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