Перед исчезновением Светличная жаловалась на издевательства и просила о помощи
Заслуженная артистка РСФСР обращалась в гильдию актеров России и утверждала, что над ней издеваются.
Светлана Светличная была в гильдии актеров России 20 октября. Об этом рассказала KP председатель гильдии Валерия Гущина.
«Вот вы здесь сидите, а надо мной опять издеваются, – сказала Светличная. – Дайте мне юриста, я хочу, чтобы меня защитили».
По словам Гущиной, актрису проводили к юристу, потом отправили на такси домой по ее новому адресу, который дала невестка, потому что сама Светличная его не помнила. С таксистом договорились, что он доведет ее до двери.
«Она уехала от нас с рюкзачком. В нем находились деньги и документы», – добавила Гущина.
Ранее Власти писали, что заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная пропала без вести. Родственники обратились с заявлением в полицию.