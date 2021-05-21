Названа возможная причина смерти Марадоны
Бывший адвокат Диего Марадоны заявил в понедельник, что лечение его клиента было очень плохим, поэтому Марадона умер.
Матиас Морла почти три часа давал показания в прокуратуре Сан-Исидро, пишет Fox Sports.
Власти северного пригорода Буэнос-Айреса расследуют обстоятельства смерти Марадоны.
«Было сделано много ошибок, поэтому Диего умер», – сказал Морла репортерам.
Он уверен, что нельзя было переводить Марадону под домашнее наблюдение после операции на головном мозге.
«Это было безумием. Врачи говорили, что он должен находиться в больнице», – сказал адвокат.
В больнице, где Марадоне за три недели до смерти сделали операцию, не рекомендовали оставлять его лома, но родственники футболиста не согласились и поместили Диего в арендованном доме в пригороде Буэнос-Айреса, где за ним ухаживал нанятый медперсонал.
Морла, видевший Марадону последний раз 16 ноября прошлого года, за неделю до смерти, отметил, что во время встречи у того был странный голос, как у робота.
«Я проинформировал всех о состоянии Диего», – добавил Морла.
Власти писали, что бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.