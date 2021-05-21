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11:10 26 Октября 2021 Просмотров 61   КомментариевКомментарии

Названа возможная причина смерти Марадоны

Бывший адвокат Диего Марадоны заявил в понедельник, что лечение его клиента было очень плохим, поэтому Марадона умер.

Власти все еще расследуют обстоятельства смерти Марадоны.

Матиас Морла почти три часа давал показания в прокуратуре Сан-Исидро, пишет Fox Sports.

Власти северного пригорода Буэнос-Айреса расследуют обстоятельства смерти Марадоны.

«Было сделано много ошибок, поэтому Диего умер», – сказал Морла репортерам.

Он уверен, что нельзя было переводить Марадону под домашнее наблюдение после операции на головном мозге.

«Это было безумием. Врачи говорили, что он должен находиться в больнице», – сказал адвокат.

В больнице, где Марадоне за три недели до смерти сделали операцию, не рекомендовали оставлять его лома, но родственники футболиста не согласились и поместили Диего в арендованном доме в пригороде Буэнос-Айреса, где за ним ухаживал нанятый медперсонал.

Морла, видевший Марадону последний раз 16 ноября прошлого года, за неделю до смерти, отметил, что во время встречи у того был странный голос, как у робота.

«Я проинформировал всех о состоянии Диего», – добавил Морла.

Власти писали, что бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

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Тэги: смерть, футбол, Диего Марадона
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