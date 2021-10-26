В «красную» зону перейдут еще пять областей: кому не повело

В Украине в ближайшие дни еще пять областей могут войти в список «красной» карантинной зоны.

Названы области, где введут "красную" зону карантина



Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга. По его словам, соответствующее решение будет принято на ближайшем заседании госкомиссии ТЭБ и ЧС.

По словам Ляшко, “покраснеют” Житомирская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области.

Напомним, «красная» зона действует уже восьми областях: в Херсонской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Ровенской областях.

Как ранее сообщали Власти, если все регионы Украины перейдут в “красную” карантинную зону, в стране введут всеобщий локдаун.

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