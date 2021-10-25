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Главная » Мир » Общество
11:17 26 Октября 2021 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

В Судане прошли акции протеста против госпереворота: 7 убитых и 140 раненых

Семь человек были убиты и 140 получили ранения в столкновениях между военными и протестующими.

Суданцы протестуют против военного переворота.

Об этом сообщат сообщает Reuters.

Задержано около трех сотен человек.

В столице страны Хартуме молодежь, выступившая против переворота, забаррикадировала улицы и устраивала стычки с военными.

В Омдурмане протестующие также забаррикадировали улицы и скандировали лозунги в поддержку гражданского правительства.

Основная оппозиционная коалиция «Силы свободы и перемен» призвала суданцев устраивать акции гражданского неповиновения.

Сотрудники Центрального банка страны объявили забастовку, чтобы не выразить свой протест против военного переворота.

Ранее Власти писали, что военные Судана распустили гражданское правительство, арестовали политических лидеров и объявили в стране чрезвычайное положение.

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Тэги: Судан, акции протеста, военный переворот
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