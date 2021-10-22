НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
11:33 26 Октября 2021 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

Эксперимент удался: после тотальной вакцинации в Моршине нет ни одного госпитализированного с COVID-19

После того, как Моршин принял участие в эксперименте Минздрава с массовой вакцинацией, в городе нет ни одного госпитализированного больного с коронавирусом.

Об этом сообщило Укринформ со ссылкой на городского голову Моршина Руслана Ильницкого. В городе вакцинировано первой дозой 75%, а двумя – 74% взрослого населения.

По состоянию на 26 октября в Моршине с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 22 больных, из них 8 вакцинированных. Но ни один из них не нуждается в госпитализации.

По словам мэра, летом случаев заражения коронавирусом вообще не было. Болезнь начали регистрировать с появлением более агрессивного штамма “Дельта”. Но до сих пор никто не нуждался в больничной помощи, люди лечились дома, находясь на самоизоляции.

Ильницкий напомнил, что  до эксперимента во время предыдущей волны коронавируса в марте в Моршине госпитализированных в тяжелых состояниях было очень много, случались и летальные случаи.

«Эксперимент удался по разным подходам, поскольку госпитализированных нет. И если говорить об экономическом факторе, потому что это тоже была наша мотивация, когда обращались в Минздрав, то все лето и сейчас у нас есть отдыхающие, санатории работают на полную мощность. По требованиям, предъявляемым в Украине, все работники санаториев вакцинированы на 90-100%, поэтому этот эксперимент нам существенно помог выйти из экономически пандемического кризиса. У нас было выполнение бюджета в апреле 50%, теперь 86-87%», – рассказал мэр Моршина.

Как ранее сообщали Власти, более 7 миллионов жителей Украины получили обе дозы вакцины против коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь COVID-19.

Источник:
Тэги: вакцинация, covid-19, моршин
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
22.10.2021 08:09
В 2022 году украинцев ждет повторный курс вакцинации от COVID-19, – санврач
ТОР
14.10.2021 13:23
Вакцинированный президент Латвии заболел COVID-19
ТОР
14.10.2021 08:11
Отстранят ли от работы невакцинированных медиков: Ляшко пояснил
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Ляшко озвучил количество умерших после вакцинации от COVID-19 в Украине

10:27 Украина

В Украине могут ввести полный локдаун: Минздрав назвал условие

10:08 Украина

В Украине разрешили вакцинировать детей от COVID-19: кому можно и каким препаратом

08:02 Украина

Американец получил обратно послание, которое отправил в бутылке 44 года назад

01:43 Мир

В Египте до конца года откроют новую столицу: жителям предложили придумать название

23:48 Мир

Гречка по 12 грн за кило, а говядина – за 50: Тищенко рассказал о ценах на продукты в Киеве. Видео

12:31 Украина

Зеленский отреагировал на петицию о тюремном сроке за «принудительную вакцинацию»

08:03 Украина

Только четыре “желтые”: Минздрав обновил карту карантинных зон

07:47 Украина

На Херсонщине 15-летний подросток врезался в дерево на родительском внедорожнике: четверо погибших. Фото

04:14 Украина

В Индии подросток продал жену через месяц после свадьбы, чтобы купить себе смартфон

20:00 Мир

Под Москвой разбился частный самолет, все погибли. Фото

18:36 Мир

Новости | NetGameSlots.com