Эксперимент удался: после тотальной вакцинации в Моршине нет ни одного госпитализированного с COVID-19

После того, как Моршин принял участие в эксперименте Минздрава с массовой вакцинацией, в городе нет ни одного госпитализированного больного с коронавирусом.

Об этом сообщило Укринформ со ссылкой на городского голову Моршина Руслана Ильницкого. В городе вакцинировано первой дозой 75%, а двумя – 74% взрослого населения.

По состоянию на 26 октября в Моршине с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 22 больных, из них 8 вакцинированных. Но ни один из них не нуждается в госпитализации.

По словам мэра, летом случаев заражения коронавирусом вообще не было. Болезнь начали регистрировать с появлением более агрессивного штамма “Дельта”. Но до сих пор никто не нуждался в больничной помощи, люди лечились дома, находясь на самоизоляции.

Ильницкий напомнил, что до эксперимента во время предыдущей волны коронавируса в марте в Моршине госпитализированных в тяжелых состояниях было очень много, случались и летальные случаи.

«Эксперимент удался по разным подходам, поскольку госпитализированных нет. И если говорить об экономическом факторе, потому что это тоже была наша мотивация, когда обращались в Минздрав, то все лето и сейчас у нас есть отдыхающие, санатории работают на полную мощность. По требованиям, предъявляемым в Украине, все работники санаториев вакцинированы на 90-100%, поэтому этот эксперимент нам существенно помог выйти из экономически пандемического кризиса. У нас было выполнение бюджета в апреле 50%, теперь 86-87%», – рассказал мэр Моршина.

Как ранее сообщали Власти, более 7 миллионов жителей Украины получили обе дозы вакцины против коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь COVID-19.

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