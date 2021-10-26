Главная » Украина » Происшествия
12:03 26 Октября 2021 23 Комментарии
В Черновцах возле здания ОГА загорелась маршрутка с людьми. Видео
В Черновцах возле здания облгосадминистрации загорелась маршрутка. Пассажиры успели выбежать.
Транспортное средство полностью сгорело за считанные минуты.
По словам очевидцев, автобус начал гореть во время движения.
Видео происшествия опубликовала в Facebook директор департамента социальной политики Черновицкого городского совета.
На кадрах записи видно, что автобус горит на проезжей части улицы Степана Бандеры, работники госадминистрации пытаются не подпускать прохожих к огню.
Прибывшие спасатели ГСЧС уже ликвидировали пожар. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. По предварительной информации полиции, пострадавших нет.
Источник:
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРВ России новый рекорд по количеству погибших от COVID-19
26.10.2021 11:46