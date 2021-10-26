В Черновцах возле здания ОГА загорелась маршрутка с людьми. Видео

В Черновцах возле здания облгосадминистрации загорелась маршрутка. Пассажиры успели выбежать.

Транспортное средство полностью сгорело за считанные минуты.

По словам очевидцев, автобус начал гореть во время движения.

Видео происшествия опубликовала в Facebook директор департамента социальной политики Черновицкого городского совета.

На кадрах записи видно, что автобус горит на проезжей части улицы Степана Бандеры, работники госадминистрации пытаются не подпускать прохожих к огню.

Прибывшие спасатели ГСЧС уже ликвидировали пожар. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. По предварительной информации полиции, пострадавших нет.