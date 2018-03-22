НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
13:28 26 Октября 2021 Просмотров 28   КомментариевКомментарии

Суд Амстердама постановил вернуть скифское золото Украине

Апелляционный суд Амстердама, где проходили слушания о принадлежности коллекции «скифского золота», вывезенного из крымских музеев, принял решение вернуть экспонаты Украине.

Скифское золото вернется в Украину

Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на собственного корреспондента. Заседание прошло 26 октября.

Однако четыре крымских музея – Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник «Херсонес Таврический» – имеют право обратиться в Верховный суд Гааги в Нидерландах, чтобы обжаловать решение Апелляционного суда в Амстерде.

Напомним, ранее Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 принял решение о том, что экспонаты крымских музеев из коллекции «Крым – золотой остров в Черном море» («скифское золото») должны быть возвращены в Украину.

Суд руководствовался  конвенцией ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции.

Однако 28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от представителей музеев оккупированного Крыма апелляцию на это решение.

В октябре 2020 года Апелляционный суд в Амстердаме удовлетворил прошение Украины в деле о скифском золоте по отводу судьи.  Были подтверждены его связи с адвокатами представителей оккупационной власти, а это могло свидетельствовать о предвзятости при вынесении решения.

22 апреля 2021 г. в Апелляционном суде Амстердама прошли решающие дебаты сторон.

Коллекцию скифского золота доставили в музей в Амстердаме на выставку еще до оккупации полуострова Россией.

Скифское золото пока хранится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

Источник:
Тэги: скифское золото
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
22.03.2018 19:28
Суд Амстердама принял решение по скифскому золоту
ТОР
23.07.2017 06:46
Под Полтавой археологи нашли скифское золото
ТОР
14.12.2016 18:07
Суд Амстердама постановил вернуть Украине скифское золото
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Ляшко озвучил количество умерших после вакцинации от COVID-19 в Украине

10:27 Украина

В Украине могут ввести полный локдаун: Минздрав назвал условие

10:08 Украина

В Украине разрешили вакцинировать детей от COVID-19: кому можно и каким препаратом

08:02 Украина

Американец получил обратно послание, которое отправил в бутылке 44 года назад

01:43 Мир

В Египте до конца года откроют новую столицу: жителям предложили придумать название

23:48 Мир

Гречка по 12 грн за кило, а говядина – за 50: Тищенко рассказал о ценах на продукты в Киеве. Видео

12:31 Украина

Зеленский отреагировал на петицию о тюремном сроке за «принудительную вакцинацию»

08:03 Украина

Только четыре “желтые”: Минздрав обновил карту карантинных зон

07:47 Украина

На Херсонщине 15-летний подросток врезался в дерево на родительском внедорожнике: четверо погибших. Фото

04:14 Украина

В Индии подросток продал жену через месяц после свадьбы, чтобы купить себе смартфон

20:00 Мир

Под Москвой разбился частный самолет, все погибли. Фото

18:36 Мир

Новости | NetGameSlots.com