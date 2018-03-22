Суд Амстердама постановил вернуть скифское золото Украине

Апелляционный суд Амстердама, где проходили слушания о принадлежности коллекции «скифского золота», вывезенного из крымских музеев, принял решение вернуть экспонаты Украине.

Скифское золото вернется в Украину



Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на собственного корреспондента. Заседание прошло 26 октября.

Однако четыре крымских музея – Центральный музей Тавриды, Керченский историко-культурный заповедник, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник «Херсонес Таврический» – имеют право обратиться в Верховный суд Гааги в Нидерландах, чтобы обжаловать решение Апелляционного суда в Амстерде.

Напомним, ранее Окружной суд Амстердама 14 декабря 2016 принял решение о том, что экспонаты крымских музеев из коллекции «Крым – золотой остров в Черном море» («скифское золото») должны быть возвращены в Украину.

Суд руководствовался конвенцией ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенному государству, предоставившему их для временной экспозиции.

Однако 28 марта 2017 года Апелляционный суд Амстердама получил от представителей музеев оккупированного Крыма апелляцию на это решение.

В октябре 2020 года Апелляционный суд в Амстердаме удовлетворил прошение Украины в деле о скифском золоте по отводу судьи. Были подтверждены его связи с адвокатами представителей оккупационной власти, а это могло свидетельствовать о предвзятости при вынесении решения.

22 апреля 2021 г. в Апелляционном суде Амстердама прошли решающие дебаты сторон.

Коллекцию скифского золота доставили в музей в Амстердаме на выставку еще до оккупации полуострова Россией.

Скифское золото пока хранится в музее Алларда Пирсона в Амстердаме.

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