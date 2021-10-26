Американские ученые придумали антиковидный светильник

Ученые полагают, что светильник, излучающий синий цвет поможет победить коронавирус в странах с нехваткой вакцин.

Видимый синий свет подавляет инфекцию



Американские ученые исследовали, что уже в малых дозах синий свет с длиной волны 425 нанометров снижает вирусную нагрузку, а в высоких — уничтожает SARS-CoV-2 на 99,9% 2 не только в помещениях, но и в организме человека. Также они подобрали особые параметры для инактивации бета-коронавирусов SARS-CoV-1 и MERS. Об этом говорится в статье для журнале Scientific Reports.

По предварительным данным, излучение не сказывается на геноме и жизнеспособности здоровых клеток — это было основной проблемой использования ультрафиолета в противовирусной терапии,

Безопасные дозы видимого синего света следует рассматривать, как часть стратегического комплекса для разработки терапевтических мер против SARS-CoV-2 и для смягчения последствий коронавирусной болезни.

Ранее Власти писали, как американка болела COVID-19 в течение 335 дней.