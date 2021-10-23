Из трубы “Газпрома” произошел крупный выброс метана: его увидели из космоса

В результате ремонтных работ на газопроводе в Нижегородской области произошел значительный выброс метана, который зафиксировали со спутника.

Dj время ремонта газопровода произошел сильный выброс



Об этом сообщило Bloomberg. Сам инцидент произошел в начале октября.

Геоаналитическая компания Kayrros SAS зафиксировала шлейф метана в районе проведения ремонтных работ после анализа спутниковых снимков.

Предполагаемый уровень выбросов составил 164 метрических тонн в час. В компании подсчитали, что если бы выброс длился на протяжении часа, то он бы оказал такое же воздействие на климат, как ежегодные выбросы от 8 тыс. автомобилей в Великобритании.

Агентство отметило, что метан в краткосрочной перспективе влияет на глобальное потепление более чем в 80 раз сильнее углекислого газа.

В «Газпроме», отвечая на запрос Bloomberg, сообщили, что 5 октября на объекте в Нижегородской области проводились работы по устранению дефектов, обнаруженных на трубопроводе, во время этих работ был произведен выброс газа.

По информации Bloomberg , этот выброс метана стал пятым по масштабности среди выявленных в этом году и связанных с деятельностью “Газпрома”.

Как сообщали Власти, правительство Молдовы впервые заключило контракт на закупку газа не с Россией. новым поставщиком голубого топлива станет польская компания PGNiG.

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