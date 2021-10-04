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Главная » Украина » Общество
16:12 26 Октября 2021 Просмотров 34   КомментариевКомментарии

В Украине запустили реестр педофилов

В Украине запустили и начали наполнять реестр педофилов, который пока работает в тестовом режиме.

В Украине создали реестр педофилов

Об этом сообщила пресс-служба министерства юстиции. Пока в реестре есть записи о 171 лице. Все они были привлечены к ответственности и отбывали наказание за сексуальные преступления против несовершеннолетних.

Министерство юстиции вместе с органами прокуратуры и суда наполняет реестр, изучая личные дела осужденных за аналогичные преступления, чтобы даже после отбывания наказания информация о них хранилась в этой базе данных.

Пока таким реестром пользоваться никто не может, но вскоре эта возможность появится.

По словам заместителя министра юстиции Украины Елены Высоцкой, все европейские страны пошли по такому пути.

«Природой этого реестра является то, чтобы обезопасить, например, учебные заведения или лечебные заведения или других людей, которые работают с группами детских коллективов от того, чтобы взять такого человека на работу», – подчеркнула заместитель.

Она добавила, что у реестра есть и другие назначения: «Они касаются всей правоохранительной системы. Доступ к таким реестрам будут иметь все наши правоохранители. Поэтому реестр важен, хоть и сложен в наполнении».

Ранее Власти писали, что в католической церкви Франции выявили около трех тысяч педофилов. Комиссия вела расследование более двух с половиной лет, изучая период с 1950 года до наших дней.

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Тэги: педофилы, Минюст
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