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16:32 26 Октября 2021 43 Комментарии
На Ровенской АЭС произошла авария: была вспышка водорода
На территории Ровенской атомной электростанции произошла авария на водородном трубопроводе.
На АЭС произошла авария на трубопроводе
Об этом сообщила в Facebook Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.
По информации спасателей, в 15:03 на открытой территории возле блока № 3, который находится на плановом ремонте, произошла разгерметизация водородного трубопровода и вспышка водорода без дальнейшего горения.
Персонал станции своими силами перекрыл трубопровод. Радиационное и противопожарное состояние внутри в норме. Станция работает в штатном режиме.
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Тэги: АЭС
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