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16:32 26 Октября 2021 Просмотров 43   КомментариевКомментарии

На Ровенской АЭС произошла авария: была вспышка водорода

На территории Ровенской атомной электростанции произошла авария на водородном трубопроводе.

На АЭС произошла авария на трубопроводе

Об этом сообщила в Facebook Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

По информации спасателей, в 15:03 на открытой территории возле блока № 3, который находится на плановом ремонте, произошла разгерметизация водородного трубопровода и вспышка водорода без дальнейшего горения.

Персонал станции своими силами перекрыл трубопровод. Радиационное и противопожарное состояние внутри в норме. Станция работает в штатном режиме.

Источник:
Тэги: АЭС
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