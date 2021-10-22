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Главная » Украина » Экономика
17:11 26 Октября 2021 Просмотров 43   КомментариевКомментарии

В Харьковских магазинах открыто продавали запрещенные российские конфеты

В Харьковской области сеть магазинов торговала российскими конфетами, ввоз которых на территорию Украины запрещен.

В Харькове оштрафовали сеть магазинов, торговавших конфетами из России

Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе.

“Подсанкционные российские товары не должны продаваться в Украине. Эта продукция завозится и реализуется на территории Украины незаконно. Подтвердить качество и безопасность такой продукции невозможно», – заявила глава ведомства Владислава Магалецкая.

Инспекция обнаружила в Харьковской области запрещенные сладости российских производителей – ПАО «Красный Октябрь» г. Москва; ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский»; кондитерская фабрика «Победа» г. Москва; г. Старый Оскол Белгородская область; АО «АКконд» г. Чебоксары – конфеты 9 (девяти) наименований.

В Харькове продавали подсанкционные конфеты из РФ

В Харькове продавали подсанкционные конфеты из РФ

Ввоз и реализация российских сладостей запрещены в Украине

Ввоз и реализация российских сладостей запрещены в Украине

Ранее Власти писали, что ряд крупных украинских компаний отказался продавать продукцию под брендом YARO, принадлежащем Юлии Приваловой, которая Instagram опубликовала оскорбительный анекдот о бандеровцах.

Источник:
Тэги: санкции, Харьков, госпотребслужба
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