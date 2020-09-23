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18:32 26 Октября 2021 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

Первый в мире двухместный истребитель показали в Китае

Истребитель с двухместной кабиной позволит создать ударную версию истребителя J-20.

Двухместный истребитель J-20 еще не совершил свой первый полет, но может выглядеть так.

J-20 поступил на вооружение китайской армии в 2017 году как первый в мире истребитель пятого поколения, разработанный за пределами США, и как конкурент F-22 Raptor ВВС США. Теперь появилась двухместная версия истребителя J-20, сообщает Military Watch Magazine.

Истребитель с двухместной кабиной позволит создать ударную версию J-20 или самолет радиоэлектронной борьбы. Увеличенная кабина может вместить двух пилотов, так что второй член экипажа сможет управлять радиоэлектронным оборудованием или вооружением самолета.

Также двухместный самолет позволит ускорить подготовку пилотов самолетов пятого поколения, заменив часть занятий на тренажере полетами с инструктором.

Издание отмечает, что самолет проходит наземные испытания и еще не совершил свой первый полет.

The Military Watch Magazine показал первые снимки двухместной версии истребителя J-20.

Ранее Власти писали, что во Франции разрабатывают истребитель будущего. Французский проект внешне напоминает прототип американского истребителя шестого поколения F/A-XX.

Источник:
Тэги: Китай, истребитель, самолет
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