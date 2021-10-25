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18:04 26 Октября 2021 70 Комментарии
Под Киевом в детсаду прогремел мощный взрыв. Фото
В Обуховском районе Киевской области произошел взрыв газа на территории детского сада «Вербиченька».
Взрыв газа разрушил стены пищеблока
Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Инцидент произошел в селе Кодаки Васильковской городской общины.
По информации спасателей, в помещении пищеблока взорвался газ без последующего горения. В сообщении уточнили, что
Взрыв газа разрушил стены пищеблока и перекрытия.
По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
Причина взрыва в здании пищеблока сейчас устанавливается.
Ранее Власти сообщали, что в Китае два человека погибли и девять получили ранения в результате взрыва в лаборатории Нанкинского университета.
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