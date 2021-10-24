В Харькове 16-летний парень устроил серьезное ДТП, погибло два человека, еще пятеро пострадали. Видео Фото
Водитель Infiniti пытался проскочить на красный свет, но столкнулся с другим автомобилем.
В Харькове, на улице Гагарина водитель Infiniti на огромной скорости выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с уже начавшим движение Chevrolet Aveo.
После удара, автомобили пролетели еще с десяток метров, сбив на своем пути дорожные и рекламные знаки.
Водитель Chevrolet скончался на месте, троих пострадавших из Infiniti увезла скорая, один из них скончался.
Сообщается, что автомобиль, на котором 16-летний парень устроил ДТП, был недавно подарен родителями.
Как ранее сообщали Власти, в Одесской области водитель автомобиля Dodge Charger сбил 10-летнего мальчика, который ехал вдоль дороги, ребенок умер.