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01:07 27 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Харькове 16-летний парень устроил серьезное ДТП, погибло два человека, еще пятеро пострадали. Видео Фото

Водитель Infiniti пытался проскочить на красный свет, но столкнулся с другим автомобилем.

После удара, автомобили пролетели еще с десяток метров

В Харькове, на улице Гагарина водитель Infiniti на огромной скорости выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с уже начавшим движение Chevrolet Aveo.

После удара, автомобили пролетели еще с десяток метров, сбив на своем пути дорожные и рекламные знаки.

Водитель Chevrolet скончался на месте, троих пострадавших из Infiniti увезла скорая, один из них скончался.

Первые фотографии виновника ДТП после происшествия

Сообщается, что автомобиль, на котором 16-летний парень устроил ДТП, был недавно подарен родителями.

После происшествия в сети появились скриншоты переписки парня, где он хвастается что деньги решают все его проблемы с законом


Как ранее сообщали Власти, в Одесской области водитель автомобиля Dodge Charger сбил 10-летнего мальчика, который ехал вдоль дороги, ребенок умер.

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Тэги: Харьков, дтп, жертвы
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