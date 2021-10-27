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06:50 27 Октября 2021 Просмотров 725   КомментариевКомментарии

Автомобиль заглох за считанные минуты до смертельного ДТП в Харькове: жена экс-депутата чудом не пострадала

Автомобиль жены экс-депутата харьковского горсовета Ивана Ракича заглох на проспекте Гагарина за несколько минут до трагического ДТП, что, возможно, спасло женщине жизнь.

Ракич сообщил, что его жена не пострадала в ДТП

Об этом сообщило издание Newsroom. Сразу после трагедии местные Telegram-каналы сообщали о смерти супруги Ракича, но он это вскоре опроверг и рассказал подробности.

По его словам, жена действительно находилась на месте аварии, однако не пострадала. За несколько минут до рокового столкновения Наталья Ракич позвонила мужу и сообщила, что ее автомобиль Skoda заглох на проспекте Гагарина.

«Я сказал ей заглушить мотор и пару минут дать машине остыть. Тут же, через три минуты, Наташа мне перезвонила и сказала, что попала в ДТП. Слава Богу, что она не пострадала. И мои искренние соболезнования родным женщины, погибшей в Chevrolet, и близким девочки, которая ехала в Infiniti», – рассказал Ракич.

Автомобиль Натальи Ракич получил незначительные повреждения

Автомобиль Натальи Ракич получил незначительные повреждения

Ранее Власти писали, что в Харькове, на улице Гагарина водитель Infiniti на огромной скорости выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с уже начавшим движение Chevrolet Aveo.

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Тэги: Харьков, дтп
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