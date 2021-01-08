Маск стал самым богатым человеком в истории человечества

Рыночная капитализация Tesla превысила триллион долларов, а генеральный директор Илон Маск стал самым богатым человеком в истории.

Илон Маск разбогател на 41,7 миллиарда долларов за один день.



Стоимость активов Маска на момент закрытия рынка в понедельник оценивалась в 271,3 миллиарда долларов, сообщает Forbes.

Благодаря росту стоимости акций Tesla на 13% Маск разбогател на 41,7 миллиарда долларов за один день.

В сентябре состояние Маска оценивалось в 190,5 млрд долл. На тот момент самым богатым человеком мира был основатель Amazon Джефф Безос.

Ранее Власти писали, что фабрика Tesla в Берлине может выпустить первые электрокары уже в следующем месяце.

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