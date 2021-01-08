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08:53 27 Октября 2021 546 Комментарии
Маск стал самым богатым человеком в истории человечества
Рыночная капитализация Tesla превысила триллион долларов, а генеральный директор Илон Маск стал самым богатым человеком в истории.
Илон Маск разбогател на 41,7 миллиарда долларов за один день.
Стоимость активов Маска на момент закрытия рынка в понедельник оценивалась в 271,3 миллиарда долларов, сообщает Forbes.
Благодаря росту стоимости акций Tesla на 13% Маск разбогател на 41,7 миллиарда долларов за один день.
В сентябре состояние Маска оценивалось в 190,5 млрд долл. На тот момент самым богатым человеком мира был основатель Amazon Джефф Безос.
Ранее Власти писали, что фабрика Tesla в Берлине может выпустить первые электрокары уже в следующем месяце.
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Тэги: Forbes, самый богатый, Илон Маск
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