НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
08:53 27 Октября 2021 Просмотров 546   КомментариевКомментарии

Маск стал самым богатым человеком в истории человечества

Рыночная капитализация Tesla превысила триллион долларов, а генеральный директор Илон Маск стал самым богатым человеком в истории.

Илон Маск разбогател на 41,7 миллиарда долларов за один день.

Стоимость активов Маска на момент закрытия рынка в понедельник оценивалась в 271,3 миллиарда долларов, сообщает Forbes.

Благодаря росту стоимости акций Tesla на 13% Маск разбогател на 41,7 миллиарда долларов за один день.

В сентябре состояние Маска оценивалось в 190,5 млрд долл. На тот момент самым богатым человеком мира был основатель Amazon Джефф Безос.

Ранее Власти писали, что фабрика Tesla в Берлине может выпустить первые электрокары уже в следующем месяце.

Источник:
Тэги: Forbes, самый богатый, Илон Маск
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
08.01.2021 02:48
Илон Маск возглавил список самых богатых людей мира
ТОР
25.11.2020 05:14
Илон Маск обошел Билла Гейтса в списке самых богатых людей мира
ТОР
11.08.2020 17:54
Forbes опубликовал рейтинг самых богатых актеров
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Виновник смертельного ДТП в Харькове два года назад устроил стрельбу в супермаркете

07:55 Украина

Автомобиль заглох за считанные минуты до смертельного ДТП в Харькове: жена экс-депутата чудом не пострадала

06:50 Украина

В США умерла самая старая в мире свинья

03:52 Мир

В Харькове 16-летний парень устроил серьезное ДТП, погибло два человека, еще пятеро пострадали. Видео Фото

01:07 Украина

Лукашенко разозлился на просьбу надеть респиратор в ковидной больнице и побрызгал в лицо антисептиком

19:07 Мир

Ляшко озвучил количество умерших после вакцинации от COVID-19 в Украине

10:27 Украина

В Украине могут ввести полный локдаун: Минздрав назвал условие

10:08 Украина

В Украине разрешили вакцинировать детей от COVID-19: кому можно и каким препаратом

08:02 Украина

Американец получил обратно послание, которое отправил в бутылке 44 года назад

01:43 Мир

В Египте до конца года откроют новую столицу: жителям предложили придумать название

23:48 Мир

Гречка по 12 грн за кило, а говядина – за 50: Тищенко рассказал о ценах на продукты в Киеве. Видео

12:31 Украина

Новости | NetGameSlots.com