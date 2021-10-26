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08:43 27 Октября 2021 42 Комментарии
Коронавирус в Украине: за сутки умерло 692 человека
В Украине по состоянию на утро 27 октября зафиксировано 22 574 новых случая коронавируса.
В Украине 22 574 новых случая коронавируса
Об этом сообщили на сайте Минздрава.
В течение суток от COVID-19 умерло 692 человека, 11 593 пациента выздоровели.
Также за минувшие сутки было госпитализировано 5 925 человек, а 291 293 человека вакцинировано против COVID-19. 94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.
От COVID-19 в стране умерли уже 65 628 человек (+692 за сутки), выздоровели 2 401 705 (+11 593).
Ранее Власти писали, что если все регионы Украины перейдут в “красную” карантинную зону, в стране введут всеобщий локдаун.
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Тэги: covid-19
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