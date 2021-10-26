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08:43 27 Октября 2021 Просмотров 42   КомментариевКомментарии

Коронавирус в Украине: за сутки умерло 692 человека

В Украине по состоянию на утро 27 октября зафиксировано 22 574 новых случая коронавируса.

В Украине 22 574 новых случая коронавируса

Об этом сообщили на сайте Минздрава.

В течение суток от COVID-19 умерло 692 человека, 11 593 пациента выздоровели.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 5 925 человек, а 291 293 человека вакцинировано против COVID-19. 94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.

От COVID-19 в стране умерли уже 65 628 человек (+692 за сутки), выздоровели 2 401 705 (+11 593).

Ранее Власти писали, что если все регионы Украины перейдут в “красную” карантинную зону, в стране введут всеобщий локдаун.

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Тэги: covid-19
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