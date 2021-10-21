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09:13 27 Октября 2021 Просмотров 72   КомментариевКомментарии

Сенат Бразилии одобрил обвинения против президента Болсонару в преступлениях, связанных с COVID-19

Комиссия Сената, которая расследовала действия властей в период пандемии, одобрила обвинения против президента Жаира Болсонару.

Болсонару рекомендовали обвинить по девяти пунктам.

В отчете объемом более 1300 страниц, на подготовку которого у контролируемой оппозицией комиссии ушло около полугода, также утверждается, что преступления совершили еще 77 человек и две компании, сообщает Reuters.

В Бразилии умерло от COVID-19 600 тысяч человек. По этому показателю страна занимает второе место в мире после США. В расследовании администрация Болсонару фактически обвиняется в более чем половине этих смертей.

В частности, самого Болсонару рекомендовали обвинить по девяти пунктам, в том числе в шарлатанстве, нарушении санитарных мер, должностных преступлениях и преступлениях против человечности.

Отчет сенаторов будет направлен в судебные органы, которые могут подать жалобы в прокуратуру и Международный уголовный суд в Гааге.

Сам Болсонару, которого неоднократно обвиняли в безрассудном подходе к пандемии и том, что он недооценивает опасность вируса, назвал выводы комиссии предвзятыми.

Ранее Власти писали, что президента Бразилии обвинили в массовых убийствах.

Источник:
Тэги: Бразилия, пандемия, Жаир Болсонару
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