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09:37 27 Октября 2021 Просмотров 282   КомментариевКомментарии

США хотят отменить визы для жителей четырех стран: названы кандидаты

США рассматривают возможность отмены виз для граждан четырех стран. Они смогут въезжать в страну без визы на срок до 90 дней.

Международный аэропорт в Фениксе, штат Аризона.

Об этом заявил во вторник министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, сообщает Reuters.

Визы предполагается отменить для Израиля, Кипра Болгарии и Румынии.

Всего в этом этом списке уже 40 стран.

По словам министра, программа безвизового въезда дает «значительные экономические преимущества».

Власти писали, что в сентябре США внесли в программу безвизового въезда Хорватию.

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Тэги: США, отмена виз
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