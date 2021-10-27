США хотят отменить визы для жителей четырех стран: названы кандидаты

США рассматривают возможность отмены виз для граждан четырех стран. Они смогут въезжать в страну без визы на срок до 90 дней.

Международный аэропорт в Фениксе, штат Аризона.



Об этом заявил во вторник министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, сообщает Reuters.

Визы предполагается отменить для Израиля, Кипра Болгарии и Румынии.

Всего в этом этом списке уже 40 стран.

По словам министра, программа безвизового въезда дает «значительные экономические преимущества».

Власти писали, что в сентябре США внесли в программу безвизового въезда Хорватию.

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