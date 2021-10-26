НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
11:23 27 Октября 2021 Просмотров 97   КомментариевКомментарии

В Одессе ночью экстренно эвакуировали больных COVID-19 – в больнице закончился кислород

В COVID-отделении одной из больниц Одессы ночью почти закончился кислород, из-за чего пришлось эвакуировать всех зависимых от кислорода пациентов.

Причиной быстрого расхода кислорода в больнице стало большое количество пациентов

Об этом сообщает ТСН.

В ночь на 27 октября, в Одессе эвакуировали зависимых от кислорода пациентов из центра социально значимых болезней на улице Николая Михновского. В больнице почти полностью закончился кислород.

Людей на каретах скорой помощи перевезли в другое медицинское учреждение. Среди эвакуированных – 13 «тяжелых» и «очень тяжелых» пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких. Общее количество эвакуированных – 43 человека.

Сообщается, что причиной быстрого расхода кислорода в больнице стало большое количество пациентов.

В больнице, куда переправили пациентов подключили дополнительный генератор, чтобы справится с дополнительное нагрузкой.

Как ранее сообщали Власти, в медучреждениях Одессы уже нет мест для больных коронавирусом. Чтобы попасть в стационар или реанимацию люди предлагают медикам взятки.

Источник:
Тэги: Одесса, больница, эвакуация, кислород
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
26.10.2021 19:07
Лукашенко разозлился на просьбу надеть респиратор в ковидной больнице и побрызгал в лицо антисептиком
ТОР
26.10.2021 08:14
Украина начала покупать кислород для больниц в Польше, – Ляшко
ТОР
24.10.2021 17:46
В Одессе больницы переполнены: за место в реанимации предлагают $1000
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Виновник смертельного ДТП в Харькове два года назад устроил стрельбу в супермаркете

07:55 Украина

ВСУ впервые применили ударный беспилотник “Байрактар” на Донбассе: уничтожена пушка оккупантов с расчетом. Видео

07:05 Украина

Автомобиль заглох за считанные минуты до смертельного ДТП в Харькове: жена экс-депутата чудом не пострадала

06:50 Украина

В США умерла самая старая в мире свинья

03:52 Мир

В Харькове 16-летний парень устроил серьезное ДТП, погибло два человека, еще пятеро пострадали. Видео Фото

01:07 Украина

Лукашенко разозлился на просьбу надеть респиратор в ковидной больнице и побрызгал в лицо антисептиком

19:07 Мир

Ляшко озвучил количество умерших после вакцинации от COVID-19 в Украине

10:27 Украина

В Украине могут ввести полный локдаун: Минздрав назвал условие

10:08 Украина

В Украине разрешили вакцинировать детей от COVID-19: кому можно и каким препаратом

08:02 Украина

Американец получил обратно послание, которое отправил в бутылке 44 года назад

01:43 Мир

В Египте до конца года откроют новую столицу: жителям предложили придумать название

23:48 Мир

Новости | NetGameSlots.com