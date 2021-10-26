В Одессе ночью экстренно эвакуировали больных COVID-19 – в больнице закончился кислород

В COVID-отделении одной из больниц Одессы ночью почти закончился кислород, из-за чего пришлось эвакуировать всех зависимых от кислорода пациентов.

Причиной быстрого расхода кислорода в больнице стало большое количество пациентов



Об этом сообщает ТСН.

В ночь на 27 октября, в Одессе эвакуировали зависимых от кислорода пациентов из центра социально значимых болезней на улице Николая Михновского. В больнице почти полностью закончился кислород.

Людей на каретах скорой помощи перевезли в другое медицинское учреждение. Среди эвакуированных – 13 «тяжелых» и «очень тяжелых» пациентов на аппаратах искусственной вентиляции легких. Общее количество эвакуированных – 43 человека.

Сообщается, что причиной быстрого расхода кислорода в больнице стало большое количество пациентов.

В больнице, куда переправили пациентов подключили дополнительный генератор, чтобы справится с дополнительное нагрузкой.

Как ранее сообщали Власти, в медучреждениях Одессы уже нет мест для больных коронавирусом. Чтобы попасть в стационар или реанимацию люди предлагают медикам взятки.

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