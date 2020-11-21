Положительных тестов вдвое больше, чем новых случаев: в статистике COVID-19 в Киеве нашли нестыковки

В Киеве количество положительных ПЦР-тестов существенно превышает количество официально заболевших пациентов.

Если учитывать тесты, то по заболевшим Киев уже побил свой рекорд, который был поставлен прошлой Весной



Несостыковку обнаружили в Национальной академии наук (НАН), при сборе статистики для прогнозирования развития эпидемии COVID-19 в Украине с 27 октября по 9 ноября 2021 года.

Сообщается, что только в Киеве количество положительных ПЦР-тестов и официально заболевших COVID-19 отличается почти в два раза. Если учитывать тесты, то по заболевшим Киев уже побил свой рекорд, который был поставлен прошлой Весной.

“В Киеве каждый день делают вдвое больше положительных ПЦР-тестов, чем выявляют случаев заболевания. По количеству положительных ПЦР-тестов Киев уже превысил максимум весенней волны, в то время как по статистике новых обнаружений этого не видно”, — говорится в прогнозе.

В прогнозе также сообщается, что на востоке и юге Украины наблюдается аномальная тенденция к уменьшению количеству заболевших, предполагается что это частично связано с нехваткой мощностей для выявления больных COVID-19.

Согласно последним данным, в Украине за сутки выявлено более 22,5 тысяч новых случаев заболевания COVID-19. В Киеве выявлено 1416 новых случаев.

Как ранее сообщали Власти, ограничения “красной” зоны в Киеве коснуться не всех: названы исключения.

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