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12:35 27 Октября 2021 Просмотров 145   КомментариевКомментарии

Кандидатуры Резникова и Верещук окончательно согласованы: какие министерства они возглавят

Стало известно какие министерства возглавят кандидаты Алексей Резников и Ирина Верещук.

О кадровых перестановках вскоре должны объявить официально

Об этом сообщает «LB.ua» со ссылкой на свои источники.

Сообщается, что правительством принято окончательное решение о назначении Алексея Резникова министром обороны. В настоящее время он возглавляет Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Вместо него, эту должность возглавит депутат фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

По данным источника, о кадровых перестановках вскоре должны объявить официально.

Как ранее сообщали Власти, новым министром обороны Украины после отставки Андрея Тарана станет вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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Тэги: Министерства, Алексей Резников, кадровые перестановки, ирина верещук
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