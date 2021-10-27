Планировалась очень радостная для папы дата: дочь погибшего в ДТП в Харькове записала видео возле морга

Дочь 58-летнего водителя «Шевроле», который погиб в Харькове в ДТП на перекрестке Гагарина и Одесской, ищет свидетелей аварии и хорошего адвоката.

Анастасия Носова записала видео и опубликовала на своей странице в Instagram. Девушка сообщила, что вместе с братом находится возле морга, где лежит тело их погибшего отца.

«Вместо этого в нашей семье сегодня планировалось очень радостная дата, очень долгожданная для папы, в первую очередь, как для отца его детей. Но, увы, сложилось, как сложилось», — говорит Анастасия.

По словам девушки, к трагическим последствиям привело желание 16-летнего парня, который ощущает собственную безнаказанность, прокатить своих друзей.

Носова добавила, что ее семья ищет опытного адвоката, который оказал бы им юридическую помощь в сложной ситуации. Также девушка попросила отозваться людей, догнавших сразу после ДТП «Инфинити» и задержавших несовершеннолетнего водителя.

“Это не страшно. Страшно жить с тем, чего вы не сделаете сейчас», – сказала она

Со слезами на глазах Анастасия попросила всех обнять своих родителей, пока они живы.

«Потому что потом может быть поздно», — сказала она.

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Ранее Власти писали:

в Харькове, на улице Гагарина водитель Infiniti на огромной скорости выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с уже начавшим движение Chevrolet Aveo. Водитель Chevrolet скончался на месте, троих пострадавших из Infiniti увезла скорая.

Также стало известно, что водитель Infinity, устроивший ДТП с двумя погибшими на перекрестке Гагарина и Одесской в Харькове 26 октября, два года назад якобы стрелял из пневматического пистолета в семью сверстницы.

Водителем авто Infiniti, который в Харькове устроил смертельное ДТП на перекрестке Гагарина и Одесской оказался несовершеннолетний Харьковский Николай Михайлович.

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