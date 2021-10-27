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13:27 27 Октября 2021 Просмотров 148   КомментариевКомментарии

Отец торгует мясом, а мать живет в Австралии: что известно о родителях виновника ДТП в Харькове

Появились подробности о родителях 16-летнего парня, который устроил смертельное ДТП в Харькове.

Парня обеспечивает мама

Об этом сообщает «OBOZREVATEL» со ссылкой на источники.

Как оказалось, родители Харьковского Николая Михайловича в разводе. Отец занимается оптовой торговлей мясом и мясными изделиям, проживает на улице Тимуровцев. В октябре 2017 года развелся с женой. Нарушений ПДД за ним не числится, но есть долги по коммуналке.

Отец якобы злоупотребляет спиртным и часто уходит в запой

Мама парня живет и работает в Австралии, именно она и обеспечивает парня.

Тем временем, на стенах многоэтажки, где предположительно проживает виновник ДТП, появились оскорбления и угрозы.

Неизвестные называют парня убийцей и желают ему смерти.

Ранее Власти писали:

  • В Харькове, на улице Гагарина водитель Infiniti на огромной скорости выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с уже начавшим движение Chevrolet Aveo. Водитель Chevrolet скончался на месте, троих пострадавших из Infiniti увезла скорая.
  • Также стало известно, что водитель Infinity, устроивший ДТП с двумя погибшими на перекрестке Гагарина и Одесской в Харькове 26 октября, два года назад якобы стрелял из пневматического пистолета в семью сверстницы.
  • Водителем авто Infiniti, который в Харькове устроил смертельное ДТП на перекрестке Гагарина и Одесской оказался несовершеннолетний Харьковский Николай Михайлович.
  • Дочь 58-летнего водителя «Шевроле», который погиб в Харькове в ДТП на перекрестке Гагарина и Одесской, ищет свидетелей аварии и хорошего адвоката.
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Тэги: Харьков, дтп, родители, виновник дтп
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