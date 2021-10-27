Отец торгует мясом, а мать живет в Австралии: что известно о родителях виновника ДТП в Харькове

Появились подробности о родителях 16-летнего парня, который устроил смертельное ДТП в Харькове.

Парня обеспечивает мама



Об этом сообщает «OBOZREVATEL» со ссылкой на источники.

Как оказалось, родители Харьковского Николая Михайловича в разводе. Отец занимается оптовой торговлей мясом и мясными изделиям, проживает на улице Тимуровцев. В октябре 2017 года развелся с женой. Нарушений ПДД за ним не числится, но есть долги по коммуналке.

Мама парня живет и работает в Австралии, именно она и обеспечивает парня.

Тем временем, на стенах многоэтажки, где предположительно проживает виновник ДТП, появились оскорбления и угрозы.

Ранее Власти писали:

В Харькове, на улице Гагарина водитель Infiniti на огромной скорости выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с уже начавшим движение Chevrolet Aveo. Водитель Chevrolet скончался на месте, троих пострадавших из Infiniti увезла скорая.

Также стало известно, что водитель Infinity, устроивший ДТП с двумя погибшими на перекрестке Гагарина и Одесской в Харькове 26 октября, два года назад якобы стрелял из пневматического пистолета в семью сверстницы.

Водителем авто Infiniti, который в Харькове устроил смертельное ДТП на перекрестке Гагарина и Одесской оказался несовершеннолетний Харьковский Николай Михайлович.

Дочь 58-летнего водителя «Шевроле», который погиб в Харькове в ДТП на перекрестке Гагарина и Одесской, ищет свидетелей аварии и хорошего адвоката.

Тэги: Харьков, дтп, родители, виновник дтп