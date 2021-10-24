На Житомирщине с рельсов сошли 10 вагонов: пассажирские поезда будут опаздывать
В Житомирской области сошли с рельсов десять вагонов грузового поезда, поломав расписание движения пассажирских.
Об этом сообщили на сайте “Укрзализныци”. Сход вагонов произошел недалеко от поселка Чернорудка.
Из-за аварии нарушены габариты двух путей.
На место происшествия выехала комиссия АО «Укрзализныця», причины происшествия расследуются.
На место выехали восстановительные поезда для ликвидации последствий аварии и восстановления путей.
Из-за инцидента пассажирские поезда в Житомирской области будут курсировать с опозданием.
Так, поезд № 764 Одесса-Киев проследует измененным маршрутом через Шепетовку и Коростень, что обусловит его задержку — ориентировочно на 4 часа.
О возможных задержках других рейсов “Укрзализныця” пообещала сообщаться дополнительно.
Ранее Власти писали, что Укрзализныця открыла пункты вакцинации против COVID-19 на вокзалах в Ровно, Хмельницком и Ужгороде, а с 23 октября откроет в Ивано-Франковске.