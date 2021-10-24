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13:25 27 Октября 2021 Просмотров 52   КомментариевКомментарии

На Житомирщине с рельсов сошли 10 вагонов: пассажирские поезда будут опаздывать

В Житомирской области сошли с рельсов десять вагонов грузового поезда, поломав расписание движения пассажирских.

10 вагонов сошли с рельсов на Житомирщине

Об этом сообщили на сайте “Укрзализныци”. Сход вагонов произошел недалеко от поселка Чернорудка.

Из-за аварии нарушены габариты двух путей.

На место происшествия выехала комиссия АО «Укрзализныця», причины происшествия расследуются.

На место выехали восстановительные поезда для ликвидации последствий аварии и восстановления путей.

Из-за инцидента пассажирские поезда в Житомирской области будут курсировать с опозданием.

Так, поезд № 764 Одесса-Киев проследует измененным маршрутом через Шепетовку и Коростень, что обусловит его задержку — ориентировочно на 4 часа.

О возможных задержках других рейсов “Укрзализныця” пообещала сообщаться дополнительно.

Ранее Власти писали, что Укрзализныця открыла пункты вакцинации против COVID-19 на вокзалах в Ровно, Хмельницком и Ужгороде, а с 23 октября откроет в Ивано-Франковске.

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Тэги: Укрзализныця
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