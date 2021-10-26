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13:43 27 Октября 2021 2 Комментарии
Украина дала в долг Молдове газ
Украина по просьбе Молдовы предоставила республике газ для для балансировки газотранспортной системы.
Долг будет возвращен после накопления необходимого количество газа
Об этом сообщает «Молдоватрансгаз» в Facebook.
В Молдове благодарят Украину за предоставление в долг природного газа. Республика будет использовать предоставленный объём для для балансировки газотранспортной системы Молдовы до 31 октября 2021 года.
Кроме Украины, Румыния также предоставила помощь в виде природного газа республике Молдовы.
В компании заявили, что долг будет возвращен после накопления необходимого количество газа для обеспечения его непрерывной подачи для внутреннего потребления.
Ранее Власти писали:
- В Молдове был объявлен «режим тревоги» из-за дефицита газа.
- Правительство Молдовы впервые заключило контракт на закупку газа не с Россией. новым поставщиком голубого топлива станет польская компания PGNiG.
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Тэги: Молдова, газ, Румыния
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