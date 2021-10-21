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03:31 28 Октября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

На Закарпатье 11-летняя девочка ждет ребенка: будущий отец ничего не знает. Видео

Девочка забеременела в Киевской области, когда поехала работать с родными на свалку, вместо учебы в шестом классе.

По словам местных докторов, беременность протекает нормально

Об этом сообщает «Перший Кабельний».

В селе Гать Береговского района Закарпатской области обнаружили беременность у 11-летней Бианы – жительницы одного из ромских поселений.

Отец ребенка проживает в Киеве и не знает об отцовстве. Биана с ним познакомилась в Киевской области, когда поехала работать с родными на свалку, вместо учебы в шестом классе.

Мама и родственники девочки уверяют, что всю ответственность за воспитание и Бианы и будущего внука возьмут на себя.

По словам местных докторов, беременность протекает нормально, но у девочки еще не сформировалась должным образом тазово-мышечная система, поэтому придется применять кесарево сечение. Роды должны состоятся уже через месяц в родильном отделении Береговской больницы.

В Управлении национальной полиции Закарпатья заинтересованы личностью будущего отца, и в настоящее время выясняют подробности обстоятельств беременности.

Как ранее сообщали Власти, на Закарпатье начнут отстранять от работы невакцинированных госслужащих и работников образования.

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Тэги: беременность, Закарпатье, девочка
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