На Закарпатье 11-летняя девочка ждет ребенка: будущий отец ничего не знает. Видео
Девочка забеременела в Киевской области, когда поехала работать с родными на свалку, вместо учебы в шестом классе.
Об этом сообщает «Перший Кабельний».
В селе Гать Береговского района Закарпатской области обнаружили беременность у 11-летней Бианы – жительницы одного из ромских поселений.
Отец ребенка проживает в Киеве и не знает об отцовстве. Биана с ним познакомилась в Киевской области, когда поехала работать с родными на свалку, вместо учебы в шестом классе.
Мама и родственники девочки уверяют, что всю ответственность за воспитание и Бианы и будущего внука возьмут на себя.
По словам местных докторов, беременность протекает нормально, но у девочки еще не сформировалась должным образом тазово-мышечная система, поэтому придется применять кесарево сечение. Роды должны состоятся уже через месяц в родильном отделении Береговской больницы.
В Управлении национальной полиции Закарпатья заинтересованы личностью будущего отца, и в настоящее время выясняют подробности обстоятельств беременности.
Как ранее сообщали Власти, на Закарпатье начнут отстранять от работы невакцинированных госслужащих и работников образования.