Киевский завод «Большевик» продали на аукционе: кто купил и за сколько

В Киеве на аукционе по приватизации 27 октября продали АО «Первый киевский машиностроительный завод» (завод «Большевик») за 1 429 017 000 гривен.

Большевик продали за 1,4 млрд грн



Об этом сообщила пресс-служба Фонда государственного имущества Украины. в торгах принимали участие трое участников, которые повысили стоимость объекта от стартовых 1,389 млрд грн всего на 40 млн грн.

Новым владельцем предприятия с участком площадью 35 га недалеко от ст.м. Шулявская стал консорциум компаний, которыми владеют Алексей Баранов, Василий Хмельницкий и Андрей Иванов.

Об этом сказано в сообщении компании UFuture, принадлежащей Хмельницкому.

«Как акционер UDP я приветствую партнеров с победой на открытом аукционе. Но, в первую очередь, это хорошая новость для страны. Большая приватизация — это позитивный тренд для Украины. Только от продажи заброшенного старого завода Большевик государственный бюджет получит миллиардные поступления и погашение долгов в размере порядка 500 млн грн”, – сообщил Хмельницкий.

По его словам, теперь в Киеве появится инновационная и комфортная для горожан инфраструктура в центре города, эффективный собственник и миллиардные инвестиции, а также новые рабочие места.

Ранее Власти писали, что Европейская комиссия от имени Евросоюза выплатила Украине 600 млн евро в виде макрофинансовой помощи.

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