НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
14:23 27 Октября 2021 Просмотров 313   КомментариевКомментарии

Из Коли делают преступника: отец виновника ДТП в Харькове заступился за сына

Отец 16-летнего Николая Харьковского, который стал виновником ДТП в Харькове, не понимает, почему о его сыне после аварии никто не написал ничего хорошего.

Отец заступился за 16-летнего виновника ДТП

С мужчиной общалось издание KHARKIV Today. Он отказался говорить, кому принадлежит Infiniti Q50 и видел ли он сына после ДТП.

«Вы хотите заняться черным пиаром? Поймите меня правильно просто как отца. Я сейчас не хочу говорить, потому что все выйдет против моего сына. Вся информация, которая выложена в информационной среде, направлена на то, чтобы сделать из Коли преступника”, – сказал Харьковский.

Он добавил, что в машине было три человека, и один из них был за рулем. Причем, необязательно это мог быть

“Сейчас меня захлестывают эмоции, я ни в коей мере не оправдываю никого, совершено жуткое преступление, нет человека. Почему ничего не было выложено хорошего, ничего хорошего о человеке не сказали, а сказали только одно плохое. Ничего не наводит на мысль о том, что это все спланированная акция? У него пробита башка, в которой ужасная дырка, и я пытался оставить его в неотложке, у меня ничего абсолютно не получилось», — сказал Михаил Харьковский.

Он подтвердил, что сразу после ДТП в полицию было подано заявление об угоне автомобиля. Кем именно — не знает.

«Это вранье, я — отец, мать заявления не подавала. Это заявление было подано официально, из родителей никто этого не заявлял. Заявление было, да, я разговаривал со следователем», — сказал мужчина.

Ранее Власти писали:

  • В Харькове, на улице Гагарина водитель Infiniti на огромной скорости выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с уже начавшим движение Chevrolet Aveo. Водитель Chevrolet скончался на месте, троих пострадавших из Infiniti увезла скорая.

  • Также стало известно, что водитель Infinity, устроивший ДТП с двумя погибшими на перекрестке Гагарина и Одесской в Харькове 26 октября, два года назад якобы стрелял из пневматического пистолета в семью сверстницы.

  • Водителем авто Infiniti, который в Харькове устроил смертельное ДТП на перекрестке Гагарина и Одесской оказался несовершеннолетний Харьковский Николай Михайлович.

  • Дочь 58-летнего водителя «Шевроле», который погиб в Харькове в ДТП на перекрестке Гагарина и Одесской, ищет свидетелей аварии и хорошего адвоката.
Источник:
Тэги: Харьков, дтп
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
27.10.2021 13:27
Отец торгует мясом, а мать живет в Австралии: что известно о родителях виновника ДТП в Харькове
ТОР
27.10.2021 12:41
Планировалась очень радостная для папы дата: дочь погибшего в ДТП в Харькове записала видео возле морга
ТОР
27.10.2021 09:38
Стало известно имя виновника смертельного ДТП в Харькове и его пассажиров
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Виновник смертельного ДТП в Харькове два года назад устроил стрельбу в супермаркете

07:55 Украина

ВСУ впервые применили ударный беспилотник “Байрактар” на Донбассе: уничтожена пушка оккупантов с расчетом. Видео

07:05 Украина

Автомобиль заглох за считанные минуты до смертельного ДТП в Харькове: жена экс-депутата чудом не пострадала

06:50 Украина

В США умерла самая старая в мире свинья

03:52 Мир

В Харькове 16-летний парень устроил серьезное ДТП, погибло два человека, еще пятеро пострадали. Видео Фото

01:07 Украина

Лукашенко разозлился на просьбу надеть респиратор в ковидной больнице и побрызгал в лицо антисептиком

19:07 Мир

Ляшко озвучил количество умерших после вакцинации от COVID-19 в Украине

10:27 Украина

В Украине могут ввести полный локдаун: Минздрав назвал условие

10:08 Украина

В Украине разрешили вакцинировать детей от COVID-19: кому можно и каким препаратом

08:02 Украина

Американец получил обратно послание, которое отправил в бутылке 44 года назад

01:43 Мир

В Египте до конца года откроют новую столицу: жителям предложили придумать название

23:48 Мир

Новости | NetGameSlots.com