Из Коли делают преступника: отец виновника ДТП в Харькове заступился за сына

Отец 16-летнего Николая Харьковского, который стал виновником ДТП в Харькове, не понимает, почему о его сыне после аварии никто не написал ничего хорошего.

Отец заступился за 16-летнего виновника ДТП



С мужчиной общалось издание KHARKIV Today. Он отказался говорить, кому принадлежит Infiniti Q50 и видел ли он сына после ДТП.

«Вы хотите заняться черным пиаром? Поймите меня правильно просто как отца. Я сейчас не хочу говорить, потому что все выйдет против моего сына. Вся информация, которая выложена в информационной среде, направлена на то, чтобы сделать из Коли преступника”, – сказал Харьковский.

Он добавил, что в машине было три человека, и один из них был за рулем. Причем, необязательно это мог быть

“Сейчас меня захлестывают эмоции, я ни в коей мере не оправдываю никого, совершено жуткое преступление, нет человека. Почему ничего не было выложено хорошего, ничего хорошего о человеке не сказали, а сказали только одно плохое. Ничего не наводит на мысль о том, что это все спланированная акция? У него пробита башка, в которой ужасная дырка, и я пытался оставить его в неотложке, у меня ничего абсолютно не получилось», — сказал Михаил Харьковский.

Он подтвердил, что сразу после ДТП в полицию было подано заявление об угоне автомобиля. Кем именно — не знает.

«Это вранье, я — отец, мать заявления не подавала. Это заявление было подано официально, из родителей никто этого не заявлял. Заявление было, да, я разговаривал со следователем», — сказал мужчина.

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В Харькове, на улице Гагарина водитель Infiniti на огромной скорости выехал на красный сигнал светофора и столкнулся с уже начавшим движение Chevrolet Aveo. Водитель Chevrolet скончался на месте, троих пострадавших из Infiniti увезла скорая.

Также стало известно, что водитель Infinity, устроивший ДТП с двумя погибшими на перекрестке Гагарина и Одесской в Харькове 26 октября, два года назад якобы стрелял из пневматического пистолета в семью сверстницы.

Водителем авто Infiniti, который в Харькове устроил смертельное ДТП на перекрестке Гагарина и Одесской оказался несовершеннолетний Харьковский Николай Михайлович.

Дочь 58-летнего водителя «Шевроле», который погиб в Харькове в ДТП на перекрестке Гагарина и Одесской, ищет свидетелей аварии и хорошего адвоката.

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