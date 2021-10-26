Ушла среди ночи в пижаме и загадочно исчезла: во Львове нашли тело 19-летней студентки

Во Львове нашли мертвой 19-летнюю Анастасию Стахив, которая ушла из дома по улице Глубокой около двух часов ночи 27 октября.

Dj Львове нашли тело Анастасии Стахив



Об исчезновении девушки сообщила пресс-служба ГУНПУ в Львовской области. Правоохранители попросили всех, кому может быть что-то известно о местонахождении пропавшей, сообщить им.

Стахив была одета в пижаму, куртку и кроссовки.

По информации издания “Варта1”, тело Анастасии нашли в воде на Песковых (Алтайских) озерах, примерно в 1,7 км от ее дома,

Причина ее смерти пока не установлена.

По данным источников издания zaxid.net в правоохранительных органах, дома у девушки нашла записку о том, что она намерена совершить самоубийство.

Девушка училась по специальности «Архитектура и градостроительство» во Львовской политехнике.

Ранее Власти писали, что в Броварах Киевской области из окна балкона квартиры, расположенной на девятом этаже, выпала 15-летняя девочка.

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