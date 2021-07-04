Кремль отреагировал на удар Байрактара на Донбассе

В Кремле считают, что дальнейшие поставки вооружения в Украину приведут к дестабилизации ситуации на Донбассе.

Украинские военные на Донбассе впервые использовали ударный беспилотник “Байрактар” для уничтожения артиллерийского орудия



Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

В Кремле отреагировали на применение украинскими военными в конфликте на Донбассе турецкого ударного беспилотника Bayraktar.

По словам Дмитрия Пескова, подобные действия со стороны Украины не поспособствуют урегулированию конфликта, а дальнейшие поставки вооружения в Украину могут и вовсе привести к еще большей дестабилизации на линии соприкосновения.

«В данном случае, к сожалению, подтверждаются наши опасения, что поставки подобного вооружения украинским военным могут потенциально привести к дестабилизации на линии соприкосновении. Как только вооружения попадают в руки военных, они потенциально могут применяться. Это не способствует урегулированию «внутриукраинской» проблемы», – заявил Песков.

Как ранее сообщали Власти, украинские военные на Донбассе впервые использовали ударный беспилотник “Байрактар” для уничтожения артиллерийского орудия с расчетом российско-оккупационных войск.

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