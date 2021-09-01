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16:34 27 Октября 2021 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

Зеленский ответил на петицию Кондратюка о запрете гастролей российских артистов

Петиция Кондратюка набрала более 25 тысяч голосов, поэтому Зеленский был обязан ее рассмотреть.

Петиция набрала более 25 тысяч голосов

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк создал петицию с предложением полного запрета концертов артистов из России до возвращения оккупированных Крыма и Донбасса.

Петиция набрала более 25 тысяч голосов, поэтому ее рассмотрел президент.

В своем ответе Зеленский рассказал о уже действующих законах «О гастрольных мероприятиях в Украине» и «О телевидении и радиовещании», которые предусматривают запрет на выступления и вещание определённых артистов и деятелей на территории Украины, если они создают угрозу нацбезопасности.

Перечень таких деятелей составляет Министерство культуры Украины по вместе с СБУ, СНБО и Национальным советом по теле- и радиовещанию.

Президент дал поручение главам упомянутых ведомств проанализировать и оценить эффективность работы соответствующих законов для российских артистов и изучить возможность их ужесточения.

Как ранее сообщали Власти, еще 14 российских актеров признали угрозой нацбезопасности Украины.

Источник:
Тэги: Россия, зеленский, петиция, кондратюк, запрет артистов
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