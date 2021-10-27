Выбор закусок под пиво

Опытным пивоманам отлично известно, что при условии правильного подбора закусок к напитку можно усилить вкус пива, продлить или сократить время распития, смягчить опьянение и т.д.

Опытным пивоманам отлично известно, что при условии правильного подбора закусок к напитку можно усилить вкус пива, продлить или сократить время распития, смягчить опьянение и т.д. Например, сваренные в воде, вине или пиве раки хорошо подходят для дружеского застолья с неспешными разговорами, калорийная пицца помогает выпить много пива и не опьянеть, а креветки восполняют недостаток йода в организме. Разнообразные закуски для пива от проверенных производителей представлены на сайте morepiva.ua, в каталоге крупнейшего в Украине магазина разливного пива Море Пива.

О полезности закусок под пиво

Выбирая закуски для пива, мало кто из любителей напитка задумывается о калорийности и полезности различных вкусняшек, однако:

Любимые всеми хрустящие чипсы впечатляют разнообразием видов и приятным вкусом. Продукт высококалорийный, снижающий опьянение. Эта закуска идеально походит для веселых посиделок и вылазок на природу. Гренки и сухарики с разными вкусами — отличное дополнение к пиву. Разнообразие вкусов позволяет подобрать вариант для светлых и темных сортов. Орешки (соленые фисташки и арахис, другие виды) очень калорийны, но при этом представляют собой полезный для иммунитета продукт, содержащий множество витаминов (Е, РР, В, D). Кольца сушеных кальмаров фактически состоят из белка. В продукте содержатся также кальций, железо, кобальт, йод и т.д. Копченые свиные ушки содержат витамины А, С, РР, группы В, а также марганец, цинк, кальций. Меланин, из которого состоит хрящевая ткань, полезен для связок и суставов. Копченая рыба содержит множество витаминов и аминокислот, полезна для зрения, кожи и сердца. Низкокалорийный продукт (184 Ккал) прекрасно сочетается с пивом. Особенно полезна рыба холодного копчения. Вяленая рыба содержит много фосфора, кальция и фтора. Как и в рыбе копченой, в вяленой рыбке мало калорий (88 Ккал). Вяленое мясо содержит витамины, натрий, кальций, калий, фосфор, железо. Продукт не только очень вкусен, но и питателен благодаря большому количеству животного белка. Сыры (в том числе копченые) содержат жирные кислоты, витамины (Е, А, В), фосфор и кальций. Копченый или рассольный сыр — идеальный выбор для неспешной беседы за бокалом пива.

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